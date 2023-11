Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Il piatto forte della dodicesima giornata è Lecce-Milan 2-2 di sabato 11 novembre con degli infuocati minuti di recupero: al 93' Giroud espulso per proteste dall'arbitro Abisso e al 94' gol annullato a Piccoli per un pestone su Thiaw grazie alla segnalazione di Guida al Var: "Gol! Si è fatto male? Stanno protestando, ma non so per cosa. Il pallone è in gioco, io glielo faccio rivedere. In partenza c'è uno step on foot di Piccoli su Thiaw. Ok, va bene".



Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato in studio: "Lo step on foot è chiaro e la decisione è corretta, anche se comprendo sia difficile da accettare per chi vede sfumare una vittoria nei minuti di recupero".



SU JUVE-INTER - "Guida ha fatto un'ottima prestazione - le parole di Rocchi -, aiutato dai calciatori che hanno giocato con lo spirito giusto. Si tratta di una partita storicamente complessa, ma le due squadre si sono affrontate lealmente facilitando il compito del direttore di gara. Il contatto fra Darmian e Chiesa prima del gol dell'1-1 dell'Inter per noi non è fallo".