Praticamente un anno fa una delle coppie più ammirate del mondo del calcio, quella del portiere spagnolo Iker Casillas e della bellissima Sara Carbonero arrivò alla rottura. Oggi, quasi un anno dopo, l'ex numero 1 di Real Madrid, Spagna e Porto ha voltato pagina e rumors in spagna stanno confermando una nuova love story in atto. La nuova compagna si chiama Rocio Osorno, bellissima influencer che è già stata pizzicata in una fuga romantica con il portiere. Eccola nella nostra gallery.