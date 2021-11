L'allenatore del Leicester Brendan Rodgers è stato recentemente accostato alla panchina del Manchester United come sostituto di Solskjaer. Durante la conferenza stampa il tecnico del Leicester ha dichiarato: "​Non posso davvero dire nulla perché non c’è niente di reale. Sono l’allenatore del Leicester, sono orgoglioso di essere qui, mi sento un privilegiato e ho un impegno nei confronti dei giocatori, del club, della proprietà. Questo è tutto, il resto è qualcosa che non possiamo controllare.​ È frustrante per i nostri tifosi e anche per i miei giocatori, può destabilizzare. Il calcio moderno va così, ci sono molte speculazioni e tanti pettegolezzi, ma non ci penso."