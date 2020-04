Continua a leggere degli altri giocatori nella nostra gallery.

. I capi saldi degli atleti che vanno alla ricerca dell'eccellenza nello sport, una ricerca che non sempre ha successo., che diventano vero e proprio carburante per far esplodere il proprio talento:. Per chi conosce il mondo del basket e dell', non servono presentazioni per uno dei migliori difensori e rimbalzisti nella storia della palla a spicchi, capace di vincere cinque titoli da protagonista tra ie i. E una delle figure più eccentriche e iconiche di sempre in questo sport, che la docu-serie di Netflix '' racconta in maniera totale.Vestiti e capigliature stravaganti, piercing, tatuaggi.: dache era pronta a pagarlo 20 milioni per avere un figlio con lui fino a, protagonista di una folle fuga a Las Vegas in piena stagione sportiva. E prima ancora, il tentativo di suicidio in auto.. Perché proprio quella vita al limite è stata una parte del suo successo. "i" dice di lui, coach che a Chicago capì la necessità dell'ala grande di dare briglia sciolta ai propri impulsi di tanto in tanto, in una squadra in cuiera il centro di gravità ela costante. Quegli sfoghi, quegli eccessi, erano quel che serviva per bilanciare l'estremo agonismo die il suo costante impegno in allenamento e campo, quel campo che lo aveva salvato da una vita disgraziata. "" è forse la frase che meglio fotografa la condizione di Rodman. Per cui la folle fuga a Las Vegas, con His Airness in persona costretto ad andare a recuperarlo per riportarlo al centro d'allenamento, era il toccasana fondamentale per poi vivere il finale di stagione da protagonista, fino al secondodei Bulls. Una condizione non unica nello sport e sconfina in altre discipline, specie in quel calcio che in questa emergenza coronavirus manca a tutti i suoi appassionati.Tanti anche nel mondo del pallone hanno preso le prime pagine dei quotidiani sportivi per la loro fama dafuori dal campo:è sicuramente uno degli esponenti più celebri in questo senso, una vita senza freni che ha purtroppo portato l'ex centrocampista di Newcastle, Tottenham e Lazio a gravi problemi soprattutto negli ultimi anni. E qui in Italia ci ricordiamo, mentre in tempi più recentisi sono presi le copertine dei tabloid in più di un'occasione. Pochi hanno saputo abbinare a una vita sregolata fuori dal campo una carriera di grandissimo successo, pochi possono dire che la loro 'diversità' professionale sia stata realmente parte integrante, imprescindibile per la loro storia.: Pensi a genio e sregolatezza e pensi a. A Napoli ha toccato il cielo, con due scudetti (il primo dopo il Mondiale conquistato con l'Argentina), una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa. Ma anche la vita notturna e la cocaina, che nel 1991 gli costò la squalifica.