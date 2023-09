Giocatore di caratura internazionale, centrocampista di intelligenza superiore ma anche libero pensatore su tutto quello che ruota attorno al mondo del pallone., protagonista nella passata stagione dello storico treble del Manchester City e perno pure della nazionale spagnola, ha preso la parola in conferenza stampa eper la stabilità delle competizioni Uefa.- “alla quale stiamo assistendo. All’inizio sembrava che il fenomeno riguardasse soltanto calciatori esperti avviati verso il finale di carriera, ma ora ci sono anche dei giovani calciatori che scelgono di trasferirsi lì (un esempio su tutti è quello dell’obiettivo di mercato del Napoli Gabri Veiga, ndr). Sono scelte rispettabili, ma”, ha dichiarato Rodri, chiamando in causa Uefa e Fifa. L’ultima finestra di mercato si è completata lo scorso 7 settembre con un giro di affari complessivo intorno al miliardo di dollari e la promessa da parte dei vertici sauditi è che si tratti solamente dell’inizio. Con la possibilità di tornare alla carica a gennaio per molti di quei campioni che alla fine sono rimasti in Europa - Modric e Salah, solo per fare degli esempi - o che ancora sono alla loro portata. Come insegnano i casi Ronaldo e Neymar, nulla è impossibile per chi può contare su una disponibilità economica pressoché illimitata.- Ad alimentare inoltre il timore chea livello calcistico non si fermi alla sola acquisizione dei migliori giocatori e allenatori sul globo o all’ottenimento di una delle prossime edizioni del Mondiale è anche la suggestione relativa alUna formula allargata a più squadre, con la scomparsa della tradizionale fase a gironi per fare spazio ad un torneo con una stagione regolare e poi dei play-off in stile Eurolega di basket.