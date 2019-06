Come riporta As, il Bayern Monaco è pronto a dare battaglia al Manchester City nella corsa al giovane talento spagnolo Rodri. Il centrocampista classe 1996, di proprietà dell’Atletico Madrid, è al centro di una querelle di mercato che vede coinvolte queste superpotenze del calcio europeo. Nei giorni scorsi, il Manchester City sembrava aver effettuato i passi decisivi pagando la clausola rescissoria di 70 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, ma il Bayern Monaco sembra voler dare battaglia. La partita non è ancora finita.