Rodri, l'invicibile: Manchester City imbattuto da un anno con lui in campo

Federico Albrizio

All'anagrafe è Rodrigo Hernández Cascante. Ma chiamatelo pure: l'Invincibile Rodri. Grazie alla vittoria ottenuta dal Manchester City contro il Brentford ieri sera (3-1, 23ª giornata di Premier League), il centrocampista spagnolo ha tagliato un traguardo prestigioso: un anno da imbattuti, la squadra allenata da Pep Guardiola non perde da 366 giorni con l'ex Atletico Madrid in campo. Leader tecnico-tattico e carismatico, fondamentale come metronomo davanti alla difesa - tra i migliori se non il migliore al mondo nel ruolo -, ma con licenza anche di offendere all'occorrenza: per Rodri un anno strepitoso, fatto di 52 partite senza sconfitta (42 vittorie e 10 pareggi) e 5 trofei in bacheca.



DAL TOTTENHAM AL BRENTFORD - Era il 5 febbraio del 2023, 366 giorni fa, il Man City perdeva l'ultima partita con Rodri in campo. Si giocava al Tottenham Hotspurs Stadium contro gli Spurs, guidati da Cristian Stellini (in panchina per l'assenza di Antonio Conte, operato alla cistifellea) e Harry Kane: proprio il bomber inglese, oggi al Bayern Monaco, realizzò il gol vittoria, regalando i tre punti ai londinesi. Da lì in poi, il City non ha più perso con lo spagnolo in campo, chiudendo il cerchio con il 3-1 al Brentford (tripletta di Foden dopo il vantaggio iniziale di Maupay). Le sconfitte maturate dal club di Manchester infatti sono arrivate solo senza l'impiego di Rodri: contro il Brentford nell'ultima giornata della scorsa Premier, contro Wolverhampton, Arsenal e Aston Villa in questo campionato (in tutti e tre i casi assente per squalifica).



NEO CON L'ARSENAL - Una sconfitta con Rodri in campo nell'ultimo anno in realtà è arrivata, contro l'Arsenal nel Community Shield, ma non viene calcolata ai fini statistici: Citizens e Gunners infatti hanno pareggiato nei tempi regolamentari, la vittoria per la squadra di Arteta è arrivata ai calci di rigore. E a consegnare il trofeo all'Arsenal, curiosamente, è stato proprio l'ultimo errore dal dischetto di Rodri.



IL PALMARES - L'unico neo di una stagione da incorniciare per Rodri, che ha portato a casa cinque trofei nell'ultimo anno solare: la Premier League, l'FA Cup, la UEFA Champions League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club FIFA. Il momento più alto, indubbiamente, la finale di Champions contro l'Inter, perché a decidere la partita di Istanbul e stendere i nerazzurri è stato proprio un gol dello spagnolo al 68', una conclusione con il piatto che non ha lasciato scampo a Onana.



RENDIMENTO AL TOP - In questa stagione, Rodri ha giocato 27 partite con la maglia del Manchester City in tutte le competizioni, realizzaato 6 gol e 7 assist. In tutto, con i Citizens, lo spagnolo ha giocato 234 partite con un bottino di 23 gol, 23 assist e 10 trofei conquistati.



@Albri_Fede90