“We have a lot of work to do, crying isn’t on the list”. “Abbiamo molto lavoro da fare, piangere non è in lista”. Ho letto questa frase tratta dal film di Steve Mc Queen, appena uscito, ma mi dicono bellissimo, “Widows- Eredità Criminale”., che ha un'infermeria con molti letti occupati, e molti lo saranno per molto tempo.potrebbe esclamare questa frase invece della protagonista della pellicola americana, Viola Davis. L’allenatore rossonero, che anche domenica sera, come quasi sempre, mi ha trovato d’accordo sulla disamina del match appena giocato,. Dopo la sosta è atteso daGià a dicembre per quanto riguarda i brasiliani. S. Il talento del Flamengo potrebbe essere a Milano, già nella seconda settimana di dicembre, appena concluso il campionato, che vede i carioca rossoneri in lotta ancora per lo Scudetto, con il Palmeiras e l’Internacional. Sempre dal Brasile, ma dapotrebbe ancora attingere per colmare il buco lasciato da Caldara e Musacchio. Quello del difensore centrale. Piace, già vicino alla Lazio, nella scorsa estate, che sembra. Occupa il centro destra, ha un fisico importante, possiede una buona velocità di base, ma soprattutto è dotato di una eccellente visione di gioco. I suoi piedi sembrano i più adatti perché l’azione rossonera possa partire, secondo i dettami del tecnico milanista, palla a terra, buon possesso e sempre atteggiamento propositivo.Sul taccuino del plenipotenziario del mercato, però, è indicato con un circoletto rosso un altro ruolo, oggi senza padrone dopo l’infortunio di Biglia.che, secondo indiscrezioni che arrivano dalla stampa napoletana,nonostante il turnover proposto da Ancelotti in questa stagione,Il Napoli valuta il prestito, con l'obiettivo di valorizzarlo.. Insomma tutti aspettano, ma ci sono altre telefonate prima di contattare il numero dello svedese.