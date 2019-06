Futuro tutto da scrivere per Rodrigo: il centrocampista dell'Atletico Madrid, infatti, è seguito con forte interesse dal Manchester City. Attualmente in Nazionale, il giocatore ha parlato direttamente dal ritiro della Spagna, soffermandosi anche sul futuro: "All'Atletico ho vissuto cinque anni meravigliosi. Quello che maggiormente mi piace di questo club è l'amore che le persone mi hanno mostrato ogni giorno, mi vedono come un giocatore speciale".



SUL FUTURO - "La mia situazione è evidente. Sono in Nazionale, mi sto godendo questa convocazione e sono un giocatore dell'Atletico. Non posso dire di più, sono felice qui, è la mia casa, ho un contratto per diversi anni. Ho chiesto tempo al club per pensare, sono giovane e a volte la testa può andare a cose che non sono importanti. L'importante ora è la Nazionale. Se qualcuno deve parlare con me o con il club, ne parleremo".