La Svizzera ha battuto in amichevole gli Stati Uniti per 2-1 e tra i marcatori delle nazionali elvetica c'è anche Ricardo Rodriguez. Il terzino è reduce da una stagione negativa con la maglia del Torino e quest'estate potrebbe fare le valigie e cambiare squadra.



I dirigenti granata sperano che Rodriguez possa mettersi in mostra agli Europei in modo da attirare offerte: l'avventura con la Svizzera è iniziata nel migliore dei modi con il gol agli Stati Uniti, in casa Torino la speranza è che il difensore possa continuare su questa strada.