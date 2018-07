"Marcelo va alla Juventus?". Dagli studi del Chiringuito TV, Juanma Rodriguez, giornalista spagnolo, risponde così: "Al Real non deve interessare nulla della presentazione di Ronaldo. E se pure Marcelo andasse alla Juve, bene così. Non avete capito che il Real è un'altra cosa. Se Real e Juve si scambiano tutta la rosa, tutta la squadra, tutti i giocatori della Juve vengono a Madrid e quelli del Real a Torino... vince la Champions il Real, e magari Cuadrado vince il Pallone d'Oro. Perché è questione di storia, di maglia, non solo di nomi".