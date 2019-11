A star is born. Ne sono convinti i tifosi del Real Madrid, ne è convinto Zinedine Zidane: ieri sera, contro il Galatasary, è nata una stella. Che di nome fa Rodrygo. Il classe 2001 arrivato dal Santos, per il quale le Merengues hanno sborsato 45 milioni di euro, alla sua seconda presenza in Champions League, nel 6-0 rifilato ai turchi, ha realizzato 3 gol. Scrivendo il suo nome nella storia della Champions League.







STORIA IN CHAMPIONS - E' suo il gol più giovane di un brasiliano in Champions League; è sua la doppietta più veloce nella storia della competizione europea in 6 minuti e 14 secondi, sorpassando Higuain in Juve-Tottenham nel 2018 a 8 minuti e 8 secondi; è sua la tripletta perfetto (gol di destro, di sinistro e di testa) più giovane della Champions a 18 anni e 301 giorni, sorpassato Mbappé, che l'aveva realizzata a 20 anni e 306 giorni. Se Sergio Ramos gli avesse fatto calciare il rigore al 14esimo minuto, sarebbe stata sua anche la tripletta più veloce della storia. Ma quella resta nelle mani di Marco Simone, contro il Rosenborg nel '96: tre gol in 24 minuti.



E IL REAL? - Secondo giovane di sempre a segnare in Champions per il Real, secondo più giovane a realizzare una doppietta per il Real in Champions, secondo più giovane a realizzare una tripletta sempre per le Merengues. Chi il primo? Raul, 18 anni e 113 giorni contro il Ferencvaros nel 1995. Le orme da calpestare, comunque, sono d'esempio. E pensare che passò una serata piena di ansia prima di salutare il suo pubblico e la sua casa, una notte da vomito, nel vero senso della parola. Paura di lasciare casa, nessuna paura, però, di prendersi la Casa Blanca. Sta facendo meglio di Hazard, in termini di prestazioni e numeri, il super acquisto estivo del Real. Ha ragione Zidane: a star is born.