C'è un'operazione in dirittura d'arrivo per la Sampdoria. E' quella che porterà all'ombra della Lanterna Marko Rog, centrocampista del Cagliari quasi virtualmente sampdoriano. L'intesa tra i due club è stata raggiunta, così come quella tra i blucerchiati e il giocatore, sono state superate tutte le perplessità e definiti gli ultimi dettagli economici.



Secondo Il Corriere dello Sport l'ex Napoli è atteso a Genova nel giro delle prossime ore. Rog si trasferirà a Bogliasco in prestito con obbligo di riscatto e sarebbe stato lo stesso calciatore ad insistere per questa formula, dal momento che voleva concludere la sua esperienza in Sardegna definitivamente.