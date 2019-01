Il Siviglia vuole subito Marko Rog. L’agente del centrocampista croato, Fali Ramadani, è atteso oggi in Italia come racconta il Corriere dello Sport:

"Ne approfitterà per incontrare il ds azzurro Giuntoli e condurre personalmente la trattativa. Sullo sfondo una precisa esigenza: l'ambizione di Marko Rog di ritrovare continuità, di tornare ad essere protagonista. Per farlo ha scelto il Siviglia rifiutando diverse proposte provenienti soprattutto dalla Bundesliga. L’operazione è impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto ma c’è ancora una minima distanza sulla cifra da fissare per l’estate.

Il Siviglia ha chiesto un leggero sconto al Napoli, è questo il “dettaglio” principale che sta rallentando la conclusione dell’affare. Le cifre oscillano tra i 20 e il 25 milioni di euro. Si continua a trattare, sono ore decisive. Non solo: dialoghi aperti anche per inserire, dunque stabilire, una percentuale a favore del Napoli su eventuale rivendita del calciatore"