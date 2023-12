Si è concluso il turno infrasettimanale di Premier League, con la crisi del Manchester City e l'Arsenal capolista. Numero Diez ha intervistato Nicola Roggero, giornalista e telecronista di Sky Sport, esperto del campionato inglese. Un bilancio sulla competizione, analizzando la squadra che avuto una crescita maggiore.PREMIER LEAGUE - “. Quando arrivò Emery era in zona retrocessione, oggi è terza in classifica. È un risultato straordinario. Fin dove si può spingere? Bisogna valutare che la rosa non è completa come quella di altre squadre, ma non mi sorprenderei se al termine del campionato l’Aston Villa finisse tra le prime quattro”.Roggero ha anche analizzato il problema dei giovani nel calcio italiano, confrontandolo proprio alla Premier League dove l'età media è decisamente inferiore.GIOVANI - “Io penso che il problema non sia solo del football italiano, ma della società italiana. Quest’ultima considera giovani gente con trenta e rotti anni. Gli altri Pasi analizzano le situazioni dal punto di vista del talento. Se uno ha le qualità, a prescindere dall’età, emerge.. È il motivo per cui tanti ragazzi, che potrebbero essere utili, sono costretti ad emigrare e non sono a disposizone del nostro Paese. È un problema sociale, generale. Il mio pensiero è che la responsabilità sia la totale immaturità e ignoranza del calcio italiano, dove si pensa sempre di poter crescere. È un problema di mentalità che non è solo del calcio: nel calcio è acuito perché il calcio in Italia è molto ignorante. È in antitesi con lo sport. Lo sport ha questo privilegio: con il talento puoi emergere, ma in Italia non succede”.Tutte le dichiarazioni di Roggero, comprese quelle più approfondite sulla Premier League, solo su Numero Diez