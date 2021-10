L'ex attaccante del Torino Rolando Bianchi, parlando a Lady Radio, ha affrontato i temi legati ai mancati rinnovi di Belotti e Vlahovic con i granata e con la Fiorentina:



"Belotti? Sta portando avanti la decisione di non rinnovare e non lo biasimo nemmeno visto quanto ha dato al Torino in questi anni: vuole il palcoscenico delle coppe europee. Vlahovic è diventato un vero e proprio caso, che penalizza soprattutto l'attaccante perché so bene che basta non vederlo segnare per due partite e iniziano i pensieri su accordi suoi e sul fatto che giochi svogliato. Spero che Vlahovic possa rimanere a Firenze perché c'è una società ambiziosa".