Roma-Cska Mosca 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 30′pt, 43′pt Dzeko, 5’st Under



Assist: 30’pt Lo.Pellegrini, 43’pt El Shaarawy, 5’st Dzeko



Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi (35’st Schick), Nzonzi; Under (28’st Kolarov), Lo. Pellegrini (23’st Cristante), El Shaarawy; Dzeko

All.: Di Francesco.



CSKA Mosca (3-5-2): Pomazun; Becao, Chernov (12’st Khosonov), Magnusson; Mario Fernandes, Akhmetov, Sigurdsson, Nababhkin; , VlasicOblyakov (12’st Dzagoev); Chalov (45’st Nishimura).

All.: Hančarėnka



Ammoniti: 28’st Nababkin, 43’st Sigurdsson