A due giorni dalla finale di Europa League, l’osservato speciale in casa Roma è Paulo Dybala. L’argentino è il grande dubbio di Josè Mourinho che in questi giorni capirà se lo avrà a disposizione. E per quanto.



COSA FILTRA - Nella giornata di ieri l’attaccante argentino si è allenato in gruppo forzando un po’ i carichi di lavoro. Terapie e allenamento, con prudenza massima e senza alcun tipo di esercizio che prevedesse contrasti. Lo staff medico lo monitora costantemente: domani partirà per Budapest insieme alla squadra, ma al momento, riporta il Corriere dello Sport, si va verso la panchina con la possibilità di entrare a partita in corso.



L’INFORTUNIO - Questo quanto filtra da Trigoria. Dove c’è stato comunque un passo avanti rispetto agli ultimi giorni passati sul lettino della fisioterapia. Dybala farà di tutto per recuperare dalla botta alla caviglia sinistra presa più di un mese fa da Palomino durante la partita con l’Atalanta. Nell’allenamento di oggi Mourinho proverà la formazione titolare ma Paulo non giocherà la partitella per evitare ogni tipo di rischio. L’argentino non ha mai vinto un trofeo internazionale per club: a Budapest vuole esserci, per conquistarlo da protagonista.