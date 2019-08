La Roma vince per 3-2 con il Lille grazie ad una rete siglata nei minuti di recupero da Bryan Cristante. Apre le danze Weah, nella ripresa Under, Zaniolo e Cristante regalano il successo ai giallorossi. Dzeko, ancora capitano, 90 minuti in campo e decisivo in tutte e tre le reti siglate dai nerazzurri.