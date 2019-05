Sirene inglesi per Under, nel mirino di Arsenal e Tottenham. La Roma chiede 40 milioni di euro e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è pronta a sostituire il turco col francese Thauvin del Marsiglia.

Per il dopo Olsen in porta si fanno i nomi di Perin (Juventus), Gollini (Atalanta) e Sirigu (Torino).