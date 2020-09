La Roma vince contro il Frosinone l’amichevole odierna. 4-1 per gli uomini di Fonseca, con le reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan. 4-0 all’intervallo, coi giallorossi che calano nel secondo tempo, concedendo il gol della bandiera alla squadra di Nesta, realizzato da Dionisi.



Da segnalare un piccolo infortunio per Ibanez, uscito anzitempo per un piccolo problema alla caviglia che, comunque, non preoccupa l’ambiente.