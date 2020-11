La Roma si appresta ad affrontare diverse trattative per i rinnovi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la priorità sarà data a Mirante, in scadenza, e Pellegrini: si attende l’arrivo del nuovo direttore sportivo per accelerare. Per il portiere si pensa anche a un posto nella dirigenza dopo l’addio al calcio giocato. Perfezionati Mirante e Pellegrini, sarà il turno di Dzeko, Zaniolo e Calafiori, col terzino mancino che chiede già un ingaggio alto.