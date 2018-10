Laé da sempre un club che é disposto ad ascoltare offerte per i propri gioielli, ma é altrettanto un club che vende soltanto davanti a offerte importanti. É successo più volte in un passato remoto, come fu per Benatia e Marquinhos, ma anche nel passato più recente con Salah, Emerson Palmieri e Nainggolan.con uno dei talenti più in mostra dell'attuale rosa e che in un solo anno ha quadruplicato la sua valutazione. Si tratta diSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la valutazione folle ci sono almeno 4 i club pronti ad investire questa cifra già a gennaio. Si tratta, che da già quest'estate lo aveva messo nel mirino e in secondo luogo di. I Red Devils sono alla ricerca di un sostituto di Alexis Sanchez mentre i catalani sono scontenti di Malcom, talento brasiliano letteralmente soffiato proprio ai giallorossi in estate dopo che l'accordo con la Roma era già stato annunciato e infine Pep Guardiola è sempre alla ricerca di esterni rapidi e di qualità.