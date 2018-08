Steven Nzonzi, centrocampista della Roma, è stato acquistato dal Siviglia per 26 milioni di euro. Di questa cifra, 66mila euro sono stati versai nelle casse del CA Lisieux, club in cui è militato per una stagione il campione del mondo in carica. La società francese ha un diritto a uno 0,5% d'incasso sulle rivendite del giocatore, che gli ha permesso di raccogliere al momento più di 100mila euro.