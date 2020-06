Sarà un mercato di scambi, occasioni e parametri zero. Tra questi c'è anche un nome nuovo per la Roma di Pallotta. ​ In queste ore è stato proposto, infatti, Jeff Hendrick centrocampista centrale del Burnley di 28 anni. L'irlandese (punto fermo della nazionale) è molto duttile e può giocare sia davanti la difesa sia come mezz'ala ma non rinnoverà il suo contratto col club inglese e rientra nei parametri del nuovo monte ingaggi giallorosso visto che guadagna meno di 2 milioni a stagione. In questa stagione 24 presenze 2 gol e 2 assist. Su di lui c'è forte anche l'interesse del Milan e un intermediario lo avrebbe offerto a Baldini. La Roma ha preso tempo.





CHI E' - Nato a Dublino e fortemente cattolico Hendrick è un calciatore dal rendimento assicurato, ma non ha mai giocato in una big. Approdato al Burnley nel 2016 dal Derby County per circa 13 milioni di euro, Hendrick ha messo a segno 10 reti in 139 presenze contribuendo allo storico settimo posto conseguito nella stagione 2017-2018. La società avrebbe voluto rinnovare il suo contratto ma l'irlandese ha deciso di cambiare aria. Grazie alla sua abilità nell'inserimento e all'essere sempre pronto in entrambe le fasi ha un discreto fiuto del gol ma può giocare anche dalla difesa e in questo senso somiglia molto a Cristante. A 28 anni, nonostante le zero presenze in Champions, ha comunque messo insieme un'ottima esperienza internazionale grazie alle gare (54) giocate con l'Irlanda sin dal 2013 debuttando con Giovanni Trapattoni e giocando l'Europeo del 2016.