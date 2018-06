Monchi si vanta dei nove acquisti della Roma. Non della loro qualità, ma del loro numero: “In Italia nessuno ha preso tanti giocatori e forse nemmeno in Europa: controllate e vi accorgerete”. Un’affermazione reale, vera, inattaccabile. Ma, con tutto il rispetto, quanto conta avere preso tanti calciatori? Zero. Pesano invece le loro doti, soprattutto la possibilità di far compiere alla squadra giallorossa un balzo in avanti avvicinando Juve e Napoli e tenendosi alle spalle l’Inter. E di questo vogliamo parlare.

Dei nove giocatori che ha preso la Roma, tre sono chiaramente riserve: Mirante, Marcano e Santon. Quattro - Kluivert, Coric, Bianda e Zaniolo - sono ragazzini, e probabilmente solo l’olandese ha la possibilità di trovare subito un po' di spazio. Restano Cristante e Pastore, due ottimi centrocampisti d’attacco con caratteristiche differenti, i quali hanno però dato il meglio come trequartisti: l’italiano con l’Atalanta, l’argentino prima a Palermo e poi al Psg (dove da due stagioni era comunque un panchinaro). Ma nel calcio di Di Francesco, votato al 4-3-3, il trequartista non è previsto, perciò entrambi dovranno adattarsi a fare la mezzala: sicuri che lì renderanno allo stesso modo? Nainggolan l’anno scorso ha cambiato la sua posizione per adattarsi al modulo voluto dall'allenatore, e i risultati non sono stati gli stessi di quando giocava vicino all’area.

Già, Nainggolan. A fronte dei tanti arrivi, la Roma ha ceduto il belga (per di più a una diretta concorrente, l’Inter). Un giocatore fondamentale, uno dei migliori centrocampisti del campionato. Insomma: se immaginiamo la nuova squadra giallorossa in campo oggi, la vediamo con gli stessi uomini dell’anno passato, con Pastore o Cristante in mezzo al posto di Nainggolan. E non ci sembra che così sia più forte. Anzi. Senza contare le possibili (alcune probabili) partenze che dobbiamo attenderci nelle prossime settimane: Alisson, forse Florenzi, magari Manolas o anche Strootman e uno tra El Shaarawy e Perotti.

Nove acquisti, quasi cento milioni spesi e - forse - la Roma è peggio di prima.



@steagresti





