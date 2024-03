Roma a bassa quota contro il Sassuolo, Lukaku e Pinamonti affrontano le loro 'vittime preferite'

Dopo aver conquistato i quarti di Europa League, la Roma torna a concentrarsi sulla rincorsa al quarto posto. Nella sfida di domenica contro il Sassuolo gli espertI hanno pochi dubbi, offrendo i giallorossi tra 1,36 e 1,40. Il colpo esterno dei neroverdi, tornati al successo contro il Frosinone, è visto a quota 8 8, mentre il pari, verificatosi in cinque degli ultimi dieci confronti, paga 4,80. In ciascuna delle ultime sei sfide tra Roma e Sassuolo in Serie A, entrambe le squadre sono andate a segno, ipotesi avanti a 1,72 rispetto all’opzione No Goal, in lavagna a 2. Inoltre, la Roma è la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco (18 reti) e affronta la seconda ad averne subiti di più in questo frangente (16): vale 1,80 un gol dal 76’ al triplice fischio. I due centravanti sfidano le rispettive “vittime preferite”: Romelu Lukaku ha segnato sei gol in altrettante sfide contro il Sassuolo in Serie A, mentre Andrea Pinamonti è a quota cinque gol contro la Roma. La rete del belga è offerta a 2, si sale a 4,20 per l’ex Inter.