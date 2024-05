Roma a caccia dell''1' contro la Juventus. Insidia Toro per il Bologna

Dopo la sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen, latorna alla Serie A per la scomoda sfida con la, fondamentale per conquistare un posto nella prossima Champions League. Match in bilico nelle quote, dove, a dispetto del fattore campo e del rendimento delle ultime settimane, De Rossi rincorre a 2,82 i bianconeri, in leggero vantaggio a 2,65; il pari, verificatosi nelle ultime tre uscite della Juve, si gioca a 3,05. Le quote rispecchiano le sensazioni degli scommettitori: il 36% ha optato per il «2», il 33% per l'«1» e il 31% ha scelto il pareggio. I giallorossi sono chiamati a smentire un dato allarmante: zero punti contro le prime quattro della classifica. Poche reti nelle previsioni dei betting analyst, in linea con gli ultimi due precedenti, terminati 1-0 in favore della squadra di casa: segno Under 2,5 avanti a 1,55 sull'Over 2,5, offerto a 2,30, No Goal (1,78) in vantaggio sul Goal (1,93). L'uomo copertina non può che essere Dybala, grande ex della partita (115 gol in 293 presenze con la maglia della Juventus): un suo centro nella sfida in programma domenica sera paga 3,65, mentre la quota si abbassa a 3,05 per Lukaku. Entrambi, però, inseguono Vlahovic, in pole a 2,85.

A dividere Roma e Juventus in classifica c'è il Bologna, che nell'anticipo del venerdì inaugura il 35° turno di campionato in casa del Torino, a secco di successi da quattro turni, per un magro bottino di due punti ad aprile. Thiago Motta - in caso di vittoria - potrebbe consolidare il distacco sulla Roma e approfittare di un'eventuale ko della Juve per superarla in classifica. Ma su Planetwin365 il match con i granata nasconde insidie: praticamente stessa quota per il segno «1» e il «2», rispettivamente a 2,79 e 2,80, con il pareggio lievemente più alto in in lavagna a 2,90. Bologna (27 reti subite) e Torino (31) vantano la terza e quarta miglior difesa del campionato. Il Toro conta anch 12 "clean sheet" casalinghi, record nei maggiori campionati europei. Sette di questi sono arrivati nelle ultime otto gare all'Olimpico Grande Torino: ecco che l'Under 2,5 è preferito a 1,45 rispetto all'Over 2,5, offerto a 2,56. Tre delle ultime quattro gare interne dei granata, inoltre, sono terminate 0-0. Tra i possibili marcatori spiccano i due centravanti, con Zapata in lavagna a 3,00 e Zirkzee, già a segno nel 2-0 dell'andata, leggermente indietro a 3,75.

Decisamente più agevole nelle previsioni degli analisti di Planetwin365 l'impegno dell'Atalanta sul campo della Salernitana, già matematicamente in Serie B. Il successo dei bergamaschi, reduci dall'incoraggiante pari di Marsiglia, viaggia in quota a 1,33, con l'«1» proposto a 8,30 e il pari a 5,30. Se la Salernitana è già condannata alla retrocessione, altre squadre dovranno evitarla nelle restanti quattro giornate. E questo turno dirà molto sulla lotta salvezza: il Cagliari (2,15) parte favorito sul Lecce (3,60), come l'Empoli (2,40) sul Frosinone (2,98). Più complicato, sulla carta, ottenere punti per Sassuolo e Udinese. I neroverdi, lontani cinque lunghezze dal quartultimo posto e reduci dal sonoro 5-1 subito a Firenze, ricevono la capolista Inter. L'impresa paga 6,02, mentre l'ennesimo successo targato Inzaghi vale 1,48. Per l'Udinese, invece, esame Napoli: la prima vittoria da allenatore in Serie A di Cannavaro si gioca a 3,70 mentre il colpo esterno dei partenopei è offerto a 1,95.