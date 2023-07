Oggi parte la stagione della Roma, che si raduna a Trigoria. Mourinho cerca un attaccante sul mercato: la prima scelta è Gianluca Scamacca, che ha già dato l'assenso al suo ritorno in giallorosso. Però la Roma vuole prenderlo solo in prestito, trovando per adesso il no del West Ham, anche perché i corteggiatori non mancano, a partire dal Milan.



Morale: bisognerà attendere, così come la fine della telenovela Alvaro Morata, che piace parecchio anche allo Special One. Anche qui, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la formula proposta da Trigoria è il prestito.

Occhio poi ad Adama Traoré, svincolatosi dal Wolverhampton. Pur non essendo una vera prima punta, ha una fisicità imponente, ma anche estimatori che fanno lievitare l’ingaggio.