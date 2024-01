Roma a De Rossi, ecco lo staff tecnico

E' iniziata l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Nel pomeriggio si è svolto a Trigoria il primo allenamento sotto la guida dell'ex capitano giallorosso, subentrato all'esonerato José Mourinho, l'occasione per prendere contatto con i giocatori e cominciare l'avvicinamento al debutto ufficiale in Serie A, contro l'Hellas Verona sabato 20 gennaio alle 18.



Nel frattempo, si è delineato lo staff tecnico che accompagnerà De Rossi in questa esperienza. Guillermo Giacomazzi sarà l'allenatore in seconda come ai tempi della Spal, mentre Gianni Brignardello - che in carriera ha lavorato con Ventura in Nazionale, all'Udinese, al Chievo, alla Sampdoria, al Watford e al Marsiglia - sarà il preparatore atletico. Francesco Checchucci è stato scelto come match-analyst, Simone Farelli come preparatore dei portieri ed Emanuele Mancini come collaboratore tecnico. Non ci sarà invece Giampiero Pinzi, scelta legata alla fede laziale dell'ex centrocampista, smentito anche David Pizzarro.