La priorità sono un centrocampista e un attaccante, ma rimangono vivi anche gli interessamenti e corteggiamenti per un esterno di fascia destra. Diverse settimane fa sembrava chiusa la trattativa con il Leeds per Kristensen ma, ad oggi, mancano ancora diversi dettagli da limare anche perché Pinto continua a guardarsi intorno. Stando a quanto riportato da Marca, la Roma sarebbe infatti ancora interessata all’esterno ex Barcellona Nelson Semedo. Su di lui c’è il forte interesse anche del Real Betis, che avrebbe già pronta un’offerta da presentare al Wolverhampton, attuale club dell’esterno portoghese dove giocava Adama Traorè, altro obiettivo della Roma.