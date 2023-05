Nascosta, blindata, concentrata. La Roma prepara la sfida finale al Siviglia che vale una stagione. Gli unici giocatori ancora convalescenti sono Dybala e Spinazzola. L'argentino sente sempre meno dolore alla caviglia. Sarà della partita, ma probabilmente a gara in corso. La stessa condizione del terzino sinistro. El Shaarawy, pienamente recuperato e pronto per una maglia da titolare contro il Siviglia. Sette gol nel 2023 sono un bottino a cui Mourinho non vuole rinunciare nella partita più importante della stagione. E su due evidenti carenze della rosa si basano i ballottaggi nella testa dello Special One: Abraham-Belotti e Ibanez-Llorente. Il peso dell'attacco contro il Siviglia probabilmente sarà sulle spalle dell'inglese, assistito da Pellegrini. In difesa il brasiliano sembra in vantaggio. A sinistra Zalewski favorito.