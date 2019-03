Nella 28esima giornata di Serie A la Roma guarderà con molto interesse il derby di Milano: i giallorossi, a meno tre dall'Inter, pensano a un aggancio in zona Champions. Prima, però dovranno battere la Spal nella trasferta di domani, dove il «2» vale 1,83 contro il 360 sul pareggio e il 4,25 per il successo dei padroni di casa. Anche la Lazio punta la rimonta al quarto posto e ha vita facile, almeno nelle quote, contro il Parma all'Olimpico: vittoria a 1,33, pari a 5,25, blitz emiliano a 9,00.