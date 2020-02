Passaggio di consegne alle porte in casa Roma. Quella di oggi sul campo del Gent in Europa League può essere l'ultima partita per il presidente James Pallotta, sul punto di vendere il club giallorosso a Dan Friedkin. Pronto a firmare l'accordo preliminare il prossimo weekend negli Stati Uniti. Il closing è previsto nella seconda metà di marzo o ad aprile, subito dopo partirà l'Opa (offerta pubblica d'acquisto).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la cifra complessiva si aggira sui 700 milioni di euro, comprese l'esposizione debitoria (circa 270 milioni) e la ricapitalizzazione in corso (circa 150 milioni). Circa 280 milioni andranno al patto di sindacato, una trentina di soci guidati dall'azionista di maggioranza Pallotta, tentato da una nuova esperienza calcistica nella Premier League inglese.