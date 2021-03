Sulle tribune dello stadio Olimpico di Kiev, che ospiterà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra lo Shakhtar Donetsk e la Roma, ci saranno anche i tifosi romanisti. Il governo ucraino, infatti, ha dato il via libera per l’accesso allo stadio a 15 mila tifosi e, poiché in Ucraina la Roma ha un buon seguito, ci sarà una parte dello stadio (il settore 26) che sarà dedicato ai tifosi giallorossi ucraini, a cui si uniranno alcuni italiani emigrati. C’è addirittura un gruppo di tifosi organizzati che si chiama Fronte Ucraino, nato nel 2004 quasi per caso, in occasione della partita giocata dalla Roma contro la Dinamo Kiev. Sono una cinquantina di romanisti che, prima delle limitazioni imposte dal Covid, si vedevano nei bar per assistere alle partite della Roma e che ora si limitano a commentarle, tutti insieme, sulle varie chat social. Domani saranno allo stadio, rispettando le distanze e indossando la mascherina.