L'allenatore della Roma, José Mourinho ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno in Europa League sul campo del Bayer Leverkusen (1-0 per i giallorossi all'andata all'Olimpico): "Dybala, El Shaarawy e Smalling hanno recuperato. Sono tutti disponibili per giocare domani tranne Karsdorp, Llorente e Darboe. La questione è quanto possono giocare. Smalling non gioca da tanto neanche un minuto, Dybala più di trenta minuti. Chris è da tre settimane che si allena ma non con la squadra, Paulo ancora di meno. Per questo motivo dobbiamo pensare a quanti minuti possono giocare perché non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe, nella gestione della gara dobbiamo decidere quello che è il meglio per il puzzle della partita".



"La vittoria in Europa League può condizionare il mio futuro in un senso o nell'altro? Non voglio parlare né di una cosa, né dell'altra. Abbiamo una partita da giocare e non è neanche una finale, pensiamo solo al presente. Vorrei tanto andare in finale. Non tanto per me, ma per i ragazzi che se lo meritano. Sono un gruppo incredibile e stanno facendo una stagione dando tutto, nonostante i tanti momenti di difficoltà. E poi anche per i nostri straordinari tifosi. Sono diventato una persona diversa, che pensa più agli altri che a se stesso. Però nel calcio nessuno ti regala niente, dobbiamo fare una partita straordinaria per arrivare in finale".