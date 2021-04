Fonseca non ha dubbi. Contro il Manchester United giovedì prossimo si affiderà a Edin Dzeko. Il bosniaco non trova in campionato la via del gol da undici partite, ma in Europa ha realizzato quattro reti nelle ultime cinque partite disputate. Il numero nove giallorosso poi si esalta quando vede rosso, visto che contro i Red Devils nella propria carriera ha realizzato sette gol. All'Old Trafford serviranno i suoi gol per uscire con un risultato utile, cose che alla Roma non è mai riuscita nelle ultime tre occasioni. Il futuro? Per Dzeko sembra di nuovo in Premier.