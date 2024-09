Roma: a Marassi striscione contro Napoli, Genoa e Spaccarotella

, presente con oltre 2000 partecipanti alla trasferta di ieri in casa del Genoa, più che per l'incessante incitamento alla squadra allenata da Daniele De Rossi,. A finire nel mirino dei supporters capitolini sono stati in un sol colpo i tifosi di casa, quelli del Napoli (per decenni gemellati con i genoani) e Luigi Spaccarotella, l'agente di polizia che l'11 novembre 2007 uccise con un colpo di pistola il giovane tifoso della Lazio Gabriele Sandri.

Durante la sfida tra rossoblù e giallorossi i sostenitori ospiti presenti nel settore a loro dedicato, la cosiddetta "gabbia sud", hanno srotolato due lunghi lenzuoli bianchi con una scritta nera:A rivendicare la frase la firma della Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso.Lo striscione è rimasto in esposizione per alcuni minuti, prima che le forze dell'ordine provvedessero alla sua rimozione.