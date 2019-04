Un punto nelle ultime tre partite: la Roma marcia a scartamento ridotto e vede allontanarsi la prospettiva Champions. La quarta piazza è distante quattro punti e il calendario sabato propone un altro match insidioso, a Genova con la Samp, che in caso di vittoria aggancerebbe i giallorossi. Gli analisti Stanleybet hanno lanciato la scommessa sulle possibilità europee della Roma e il responso è tutt’altro che incoraggiante: l’obiettivo Champions, riporta Agipronews, vale sei volte la posta, il flop è ritenuto tanto probabile che non è stata nemmeno proposta la relativa quota. Si può anche scommettere sull’obiettivo “di scorta”, quello dell’Europa League: in questo caso prevale il “sì”, a 1,32, mentre il “no” è dato a 2,75. Se il campionato finisse adesso la Roma, con il suo settimo posto, sarebbe fuori anche dall’Europa League: nella seconda competizione europea entrano la quinta e la sesta classificata della Serie A, insieme alla vincitrice della Coppa Italia. Il settimo posto è buono solo nel caso in cui la Coppa vada ad una squadra già in Europa.