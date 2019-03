Secondo quanto riferiscono La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, la Roma rischia di essere beffata per un obiettivo di mercato dal suo ex direttore sportivo. Monchi aveva infatti programmato l'ingaggio a parametro zero, a fine stagione, del difensore classe '99 del Santos Matheus Guedes, ribattezzato in patria "il nuovo Thiago Silva". Sul calciatore potrebbe piombare ora proprio il Siviglia, il club nel quale ha fatto ritorno il dirigente andaluso dopo l'addio ai giallorossi.