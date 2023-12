Solo cinque dei ventuno punti che la Roma vanta in classifica sono maturati lontano dall’Olimpico. I giallorossi devono migliorare il ruolino di marcia in trasferta: lo ha detto Mourinho, lo confermano le statistiche. L’occasione per invertire la tendenza arriva contro il Sassuolo. I capitolini partono avanti nelle quote tra 1,83 e 1,84 nelle previsioni, mentre il successo dei padroni di casa oscilla tra 3,90 e 4,10; il pareggio, verificatosi negli ultimi tre precedenti al Mapei Stadium tra le due squadre, è in lavagna a 3,80. Le ultime quattro gare del Sassuolo sono terminate con il segno Goal, proposto a 1,60 contro il 2,20 del No Goal. Nelle ultime due uscite, inoltre, i neroverdi hanno segnato e subito almeno due reti. Tra i marcatori il favorito a 2,25 è Romelu Lukaku, tornato al gol in Europa League contro il Servette e a caccia del settimo centro in campionato. Obiettivo già raggiunto da Domenico Berardi, in pole per i neroverdi a 3,50. A sostenere i due capocannonieri delle squadre ci saranno Paulo Dybala, in lavagna a 3, ed Andrea Pinamonti, offerto a 4, autore di cinque reti in otto gare contro i giallorossi in carriera.