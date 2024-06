AFP via Getty Images

Roma, a sinistra prende piede la pista Doué

un' ora fa



La Roma ha messo gli occhi su Guela Doué. Il classe 2002 del Rennes ha giocato 35 partite in tutte le competizioni nell'ultima stagione, come terzino destro, vestendo anche la maglia della Costa D'Avorio. L'esterno resta un'opzione per i giallorossi, che intanto sono a caccia dell'attaccante con Omorodion, Kalimuendo e Banza in pole.