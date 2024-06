Getty Images

Roma, a sinistra si pensa a due ex

23 minuti fa



Non c'è solo Josh Doig per completare la coppia di terzini sinistri, ma anche due possibili cavalli di ritorno come Lucas Digne ed Emerson Palmieri, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche loro sono entrati infatti nel taccuino di Florent Ghisolfi, il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma, insediatosi a Trigoria proprio in questi giorni. Digne è arrivato in giallorosso nel 2015-16, in prestito dal Psg. Palmieri, invece, ci è stato di più, dal 2015 al 2018, prime di essere ceduto al Chelsea per fare plusvalenza. I due giocatori piacciono al dirigente francese, in particolare Digne, che a gennaio voleva portare a Nizza.