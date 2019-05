La Roma punta forte su Gian Piero Gasperini. Come riporta Radio Radio, dovrebbe essere l’attuale tecnico dell’Atalanta il futuro allenatore giallorosso. Ieri era in città per la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio 2-0, ma con un destino che sembra portarlo nuovamente nella Capitale.



PROPOSTA – A portare a termine l’operazione sarebbe stato Petrachi, direttore sportivo del Torino, ma accostato già ai giallorossi da tempo come prossimo ds al posto di Massara. L’accordo sarebbe fino al 2022 e andrebbe a guadagnare il doppio di quanto percepito attualmente nel club bergamasco ossia 2,5 milioni a stagione. Il tutto, chiaramente, sarà formalizzato con la fine del campionato con Gasperini che non dovrebbe aver problemi nel liberarsi dall’Atalanta (contratto in scadenza nel 2021) visti gli ottimi rapporti con il presidente Percassi.