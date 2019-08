Il giorno del rinnovo del contratto di Cengiz Under, la Roma ha messo a segno l'acquisto di un altro turco, il difensore centrale Mert Cetin. Classe '97, arriva dal Genclerbirligi col quale nella stagione scorsa ha conquistato la promozione in prima divisione turca, totalizzando 26 presenze e un gol. Un mese fa è stato vicino al Fenerbahçe, poi non se n'è fatto più niente. Affare da circa 3,5 milioni di euro che non esclude, però, l'arrivo di un difensore titolare.