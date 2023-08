Il mercato della Roma si accende e lo fa con un occhio al centrocampo. Sebbene José Mourinho abbia chiesto con forza un attaccante - con Zapata molto vicino - rimangono da colmare altri vuoti in rosa. Proprio in questo senso arrivano novità per quanto riguarda Leandro Paredes, centrocampista ex Juve che ha già vestito la maglia giallorossa.



COLPO VICINO - La dirigenza romanista, con a capo Thiago Pinto, ha trovato un accordo per portare Paredes a Trigoria. Restano da definire i dettagli, ma il giocatore del Paris Saint-Germain è indirizzato sulla via che porta alla corte di Mourinho.



LA FORMULA - Se fino ad ora si era parlato di un possibile prestito, ora cambia la formula dell'affare. I giallorossi stanno definendo infatti l'acquisto di Paredes a titolo definitivo. Un investimento importante per la squadra della Capitale che vuole regalare ai tifosi un nuovo innesto sulla mediana. Manca sempre meno.