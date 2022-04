Con Gianluca Mancini che è uscito prima della fine della gara per un problema al ginocchio destro e che non ci sarà quasi sicuramente contro la Salernitana - in attesa comunque degli esami strumentali -, e Lorenzo Pellegriniche è squalificato, lo Special One potrebbe dover rinunciare anche al suo bomber Tammy Abraham. Anche l'inglese ieri ha ricevuto qualche botta di troppo dai norvegesi, ma è voluto comunque rimanere in campo per aiutare i suoi compagni, all'aeroporto, però, zoppicavavistosamente: difficile anche per lui essere tra gli undici che sfideranno i granata lunedì.