Brutte notizie per Josè Mourinho a poche ore dalla sfida di stasera contro il Verona. Nella Roma è in dubbio la presenza di Tammy Abraham, che secondo il Corriere dello Sport nella notte è stato colpito da un attacco influenzale che potrebbe constringerlo a saltare la partita di oggi. In caso di forfait, al suo posto potrebbe giocare il Gallo Belotti che ha giocato l'ultima da titolare il 1° febbraio contro la Cremonese in Coppa Italia.



L'allenatore portoghese non avrà a disposizione Paulo Dybala sostituito nell'intervallo della gara col Salisburgo e lasciato a riposo per precauzione per la gara di oggi, e dovrà sciogliere il dubbio legato alla presenza di Pellegrini