Tammy Abraham, attaccante della Roma, parla a Dazn dopo la vittoria sullo Zorya in Conference League: “Se sono soddisfatto? No, posso fare meglio. Anche se sono comunque felice. La Roma? Amo questo club dal primo giorno, mi sono subito innamorato. Sono un calciatore, ma sono anche un tifoso e li capisco bene perché da bambino vedevo sempre le partite. È un bellissimo rapporto quello tra i calciatori e i tifosi, loro ci supportano sempre e noi dobbiamo vincere per loro”.