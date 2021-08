Ieri sera Tammy Abraham è tornato da Londra dove ha svolto le ultime pratiche per il visto. Le normative anti Covid prevederebbero la quarantena per chi proviene dal Regno Unito. Come riporta l'Ansa la Roma, però, tramite la Asl per il suo calciatore ha ottenuto il regime di casa-lavoro-casa. Per questo oggi il centravanti ex Chelsea si è allenato a Trigoria e domenica potrà essere convocato per la partita con la Fiorentina in quanto l'attività viene considerata lavorativa.